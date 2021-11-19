AÖL sınavları online mı yapılacak? AÖL sınav tarihleri ve sınavın nasıl yapılacağı açıklandı...
AÖL sınav tarihleri ve sınavın nasıl yapılacağı açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online yapılan söz konusu AÖL sınavlarının bu dönem uygulanış şekli sınava kısa süre kala gündeme geldi. Peki, AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? AÖL online mı gerçekleştirilecek?
AÖL sınav tarihleri, sınavların online yapılıp yapılmayacağı ile birlikte merak ediliyor. Eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemi ile devam eden öğrenciler, pandemi dolayısıyla bir süredir uygulanmakta olan online sınav sisteminin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak. Söz konusu sınavlar bu yıl online olarak gerçekleşecek. İşte AÖL sınav tarihleri
Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecek
Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)