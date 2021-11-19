AÖL sınavları online mı yapılacak? AÖL sınav tarihleri ve sınavın nasıl yapılacağı açıklandı...

AÖL sınav tarihleri, sınavların online yapılıp yapılmayacağı ile birlikte merak ediliyor. Eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemi ile devam eden öğrenciler, pandemi dolayısıyla bir süredir uygulanmakta olan online sınav sisteminin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak. Söz konusu sınavlar bu yıl online olarak gerçekleşecek. İşte AÖL sınav tarihleri