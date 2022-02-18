AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Lise öğrencilerini yakından ilgilendiren 2022 AÖL sınav tarihleri yıllık sınav takvimiyle belirlendi ve öğrencilerle paylaşıldı. çık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı Mart 2022'de e-Sınav olarak uygulanacak.