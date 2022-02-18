AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Lise öğrencilerini yakından ilgilendiren 2022 AÖL sınav tarihleri yıllık sınav takvimiyle belirlendi ve öğrencilerle paylaşıldı. çık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı Mart 2022'de e-Sınav olarak uygulanacak.
Bu yıl belirlenen takvim doğrultusunda AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30’dan 10 Mart saat 23:59’a kadar online olarak yapılacak.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.