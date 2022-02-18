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AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

#AÖL#AÖL Sınavları#AÖL Sınavları Ne Zaman

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimle birlikte AÖL sınav tarihleri de açıköğretim lisesi öğrencileriyle paylaşıldı. Öğrenciler tarihin yanı sıra sınavların nasıl yapılacağı sorularına yanıt arıyor. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem sınavları önümüzdeki ay itibariyle başlayacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

1/3AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak

Açık Lise öğrencilerini yakından ilgilendiren 2022 AÖL sınav tarihleri yıllık sınav takvimiyle belirlendi ve öğrencilerle paylaşıldı. çık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı Mart 2022'de e-Sınav olarak uygulanacak.

2/3AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak

Bu yıl belirlenen takvim doğrultusunda AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30’dan 10 Mart saat 23:59’a kadar online olarak yapılacak.

3/3III. Dönem Sınavları Ne Zaman

III. Dönem Sınavları Ne Zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

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