AÖL sınavları ne zaman? İşte 2020-2021 açık lise sınav takvimi!
Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 1. dönem sınavları için araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme ve ilk kayıt süreci devam ederken, sınav takviminin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman?
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AÖL sınav tarihleri, eylül ayının son günlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, açık öğretim lisesi 2020-2021 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.
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SINAVLAR NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.