Gündem Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 11:39 | 24 Eylül 2020 - 11:47

AÖL sınavları ne zaman? İşte 2020-2021 açık lise sınav takvimi!

Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin ne zaman yapılacağını merakla beklediği, AÖL 1. dönem sınavları için araştırmalar hız kazandı. Yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme ve ilk kayıt süreci devam ederken, sınav takviminin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman?