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AÖL sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme için son tarih açıklandı... İşte AÖL takvimi

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AÖL sınavları ve kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Peki, AÖL kayıt yenilemeleri için son gün ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖL takvimi

1/3AÖL sınavları ne zaman AÖL kayıt yenileme için son tarih açıklandı... İşte AÖL takvimi

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre sınavlar e-Sınav olarak yapılacaktır. Buna göre e-Sınava katılacak öğrenciler, Bakanlıkça belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır.

2/3AÖL sınavları ne zaman AÖL kayıt yenileme için son tarih açıklandı... İşte AÖL takvimi

Takvime göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

3/3AÖL sınavları ne zaman AÖL kayıt yenileme için son tarih açıklandı... İşte AÖL takvimi

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir ) E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise; E OKULDA 1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde bittikten sonraki günlerde ve Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, 1. maddedeki kayıt tarihleri içerisinde açılacaktır.

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