AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL 2. Dönem sınavı ne zaman?

Mart ayına giriş yapılmasıyla birlikte AÖL öğrencilerinin 2. dönem sınavına yönelik araştırmaları hız kazandı. İlk dönem sınavlarını geride bırakan öğrenciler bir süredir 2. dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. AÖL sınavı, sınav giriş belgesi ve kayıt yenileme tarihleri gibi bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takviminde yer verilmişti. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?