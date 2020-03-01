AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL 2. Dönem sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 takvimi ile beraber AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınav tarihleri de açıköğretim lisesi öğrencileriyle paylaşılmıştı. Takvime göre, AÖL 2. Dönem oturumları mart ayında gerçekleşecek. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan tarih bilgisini araştırırken bir yandan da AÖL sınav yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman belli olacak? AÖL 2. Dönem sınavı ne zaman gerçekleşecek?
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Mart ayına giriş yapılmasıyla birlikte AÖL öğrencilerinin 2. dönem sınavına yönelik araştırmaları hız kazandı. İlk dönem sınavlarını geride bırakan öğrenciler bir süredir 2. dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. AÖL sınavı, sınav giriş belgesi ve kayıt yenileme tarihleri gibi bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takviminde yer verilmişti. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?
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AÖL 2. DÖNEM SINAV BİLGİLERİ
Takvime göre dönem sonu sınavları 21 - 22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanma tarihi ise 18 Mart 2020 Çarşamba olarak belirlendi. 2. dönem sonu sınav sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulacak.
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AÖL 3. DÖNEM BİLGİLERİ
3. Dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020 2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
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2020-2021 AÖL 1. DÖNEM TAKVİMİ
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 28 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak