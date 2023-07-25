AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini duyurdu!

AÖL sınav tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği AÖL sınavları uygulama kılavuzu ve takvimi MEB tarafından yayınlandı. Lise eğitimini dışardan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavlarda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testlere yanıt arayacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. MEB takvimine göre AÖL sınavları 28 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, ayrıntılar.