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AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#AÖL#Meb#Aöl 3. Dönem Sınavı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 01:58

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından yayınlandı. Açık Öğretim Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleşecek olan AÖL sınavları uygulama kılavuzu erişime açıldı. Açıklamaya göre Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), ağustos başına kadar devam edecek. AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi sağlanacak. Gözler şimdi Açık Öğretim Lisesi sınav takviminde. Peki, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, Açık Lise 2023 sınav tarihi hakkında ayrıntılar.

1/6AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini duyurdu

AÖL sınav tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği AÖL sınavları uygulama kılavuzu ve takvimi MEB tarafından yayınlandı. Lise eğitimini dışardan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavlarda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testlere yanıt arayacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. MEB takvimine göre AÖL sınavları 28 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, ayrıntılar.

2/6AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

3/6AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÇILDI MI

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI AÇILDI MI?

AÖL sınavları başladıktan sonra sınav ekranı erişime açılacak. Aşağıdaki ekrandan sınavlara katılım sağlayabilirsiniz.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKAYINIZ

4/6AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

1. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir.

2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

5/6AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini duyurdu

4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

6/6AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini duyurdu

8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

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#AÖL#Meb#Aöl 3. Dönem Sınavı Ne Zaman