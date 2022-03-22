AÖL sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. AÖL sınavlarına giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. İşte sorgulama ekranı ve detaylar