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AÖL SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı -  Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

#AÖL Sınav Sonuçları#AÖL Sonuçları#Açık Öğretim Lisesi

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavları 10 Mart tarihinde tamamlandı. Öğrencilere sınavda her bir ders için 20 soru yöneltildi. Yapılan çevrimiçi AÖL sınav sonuçları değerlendirmelerin ardından erişime açılacak.  Peki,  AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/4AÖL SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı -  Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır

AÖL sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. AÖL sınavlarına giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. İşte sorgulama ekranı ve detaylar

2/4AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

3/4AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4AÖL GEÇME NOTU KAÇTIR

AÖL GEÇME NOTU KAÇTIR?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

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#AÖL Sınav Sonuçları#AÖL Sonuçları#Açık Öğretim Lisesi