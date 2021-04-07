AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı - İşte 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonucu sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Binlerce öğrencinin katılımı ile 25-29 Mart tarihleri arasında online gerçekleşen sınavın sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından erişime açıldı. Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınav sonuçları AÖL'ün internet sitesi üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile sorgulanacak. Öğrencilerin gözü şimdi AÖL sonuç sorgulama ekranında. İşte, 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı.
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından MEB'in internet sitesinden öğrencilerin erişimine açıldı. Çevrimiçi (online) olarak 29 Mart'ta tamamlanan söz konusu sınavın değerlendirmeleri yayınlandı. Heyecanla beklenen AÖL sonuçları ile puanlamalar erişime açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarına bilgi yönetim sistemi üzerinden ve AÖL mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler. Değerlendirme süreci tamamlanan AÖL sınav sonuçları için öğrenciler aşağıdaki bağlantı üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecekler.
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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden "Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem online (çevrim içi) Sınav Sonuçları Açıklanmıştır" açıklamasını yaptı.
AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama saat 14.00'da geldi. Sonuçlar şu link üzerinden sorgulanabilecek;
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
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Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.