AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı? İşte sınav tarihleri

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.



1) Öğrencilerimize 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır.



2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.



3) Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)