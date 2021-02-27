AÖL online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı!
AÖL sınav giriş ekranı, sınavlar devam ederken, öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. AÖL online sınavları 25 Şubat Perşembe günü saat 09:30’da başladı. AÖL sınavlarına nasıl giriş yapılacağı yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Öğrenciler 25 Şubat’ta saat 09:30’dan itibaren T.C. kimlik numara ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınavlarını olabilecekler. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeni ile AÖL giriş ekranı hata verebiliyor. Giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini alabilirler. İşte, AÖL sınav giriş ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖL sınav giriş ekranı, açık lise sınavlarının başlamasının ardından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online (çevrimiçi) olarak gerçekleşecek. Sınavların başlamasıyla beraber binlerce AÖL öğrencisi, Açık Öğretim Lisesi sınav girişi nasıl yapılır, sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Mart tarihine kadar sürecek olan söz konusu sınava öğrenciler T.C kimlik numarası ve şifre ile erişim sağlayacaklar. Şifresini unutan öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden şifre temin edebilecekler. İşte, MEB AÖL sınav giriş ekranı ve sınava dair ayrıntılı bilgiler.
2
Abone Ol
AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak, “Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına” giriş yapar.
Sistemde yaşanan yoğunluk nedeni ile AÖL giriş ekranı hata verebiliyor.
3
Abone Ol
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
4
Abone Ol
Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.
5
Abone Ol
AÖL sınavları ne zaman?
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.