AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ | AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 MEB AÖL sınav ücreti bilgisi!

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıtları ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖL kayıt yenileme MEB ekranı, 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öne çıkan konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kayıt yenileme işleminin 16 Mayıs'ta başladığını duyururken, yeni kayıt işlemlerinin de 23 Haziran'da sona ereceğini bildirdi. MEB'den yapılan açıklamaya göre örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır. AÖL 3. Dönem kayıt ve kayıt yenileme ücreti halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına yatırılacak. İşte, AÖL kayıt tarihi hakkında bilgiler.