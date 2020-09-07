AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti
AÖL kayıt yenileme işlemleri her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapıyorlar. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamıyorlar. AÖL kayıt yenileme işlemleri bu yıl 31 Ağustos’ta başladı. Öğrencilerin sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. Peki AÖL kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar? İşte başvurulara dair bilgiler
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AÖL kayıt yenileme tarihleri 31 Ağustos’ta başladı. Öğrenciler 9 Ekim’e kadar işlemlerini tamamlayabilecekler. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini de ödüyorlar. İşte konu ile ilgili bilgiler
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme başvuruları 31 Ağustos’ta başladı ve 09 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.
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AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler