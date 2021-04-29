AÖL kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti hakkında detaylar
AÖL kayıt yenileme işlemleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildiği açıklandı. Adaylar 17 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından belirtilen tarihe kadar yapabilecekler. Peki AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti hakkında detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖL kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma süresi boyunca gerçekleştirilmeyecek. AÖL ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılmayacak. Öğrenciler, kayıt yenilemelerini ve kayıtlarını 17 Mayıs’tan sonra 11 Haziran’a kadar yapabilecekler. 2021 kayıt yenileme ücreti ise 50 TL olarak açıklandı.
2
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildiği açıklandı.
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
3
Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)
Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
4
AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek ve yeni (ilk) kayıt yaptıracak öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara ( T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.