AÖL kayıt takvimi 2020: AÖL (Açık Lise) kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
AÖL kayıt yenileme ve 2020 2021 kayıt tarihleri yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala gündeme geldi. Açık lise kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde belli oldu. AÖL yeni dönem kayıtları açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler kayıt işlemiyle, kamu bankaları üzerinden ya da internet üzerinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirecek. Kayıt ücretinin ardından ders seçimi tamamlanacak. Peki, 2020 AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?
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Açık lise kayıt işlemleri AÖL'de eğitim gören ya da kaydını yenileyecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala, kayıt yenileme tarihlerine gözler çevrildi. MEB takvimine göre, AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemi, 24 Ağustos tarihinde başlayacak. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
AÖL 3.dönem sınavlarıyla ilgili MEB'ten açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;
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Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
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Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.