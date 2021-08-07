AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak? MEB AÖL ek sınav tarihlerini paylaştı

AÖL sınavı için geçtiğimiz günlerde “ek sınav” müjdesi gelmişti. Yapılan yazılı açıklamaya göre AÖL ek sınavları ağustos ayında gerçekleşecek. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.