AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak? MEB AÖL ek sınav tarihlerini paylaştı
AÖL ek sınav tarihleri sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak konusu oldu. Daha önceki sınavlar gibi AÖL ek sınavları da çevrimiçi ortamda yani online olarak yapılacak. Ek sınavlar çeşitli onaylardan geçen istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde yer almaz ve bu nedenle dönemden sayılmaz. Peki, AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak?
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AÖL sınavı için geçtiğimiz günlerde “ek sınav” müjdesi gelmişti. Yapılan yazılı açıklamaya göre AÖL ek sınavları ağustos ayında gerçekleşecek. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.
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AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'den gelen açıklamaya göre, AÖL telafi sınavları 27 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.
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AÖL TELAFİ SINAVLARINA KİMLER KATILACAK?
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLECEK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.