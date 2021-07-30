AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınav tarihleri belli oldu!

AÖL EK SINAV VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ek sınav takvimi duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nin http://aol.meb.gov.tr/ internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı;



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAVINA AİT KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 9-13 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.



EK SINAV ise 16-20 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ONLİNE ( ÇEVRİM İÇİ ) OLARAK YAPILACAKTIR.



(Ek Sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.)



Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.