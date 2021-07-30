AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınav tarihleri belli oldu!
AÖL ek sınav tarihi ve kayıt yenileme takvimi Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) açıklandı. AÖL 4. dönem sınavı olarak da bilinen ancak bakan oluru ile istisnai olarak yapılan ek sınavların online olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınavlara belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilecekler. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrencinin gözü şimdi açık lise ek sınav ve kayıt yenileme tarihlerinde. Peki, AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? işte, 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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AÖL ek sınav kayıt yenileme tarihleri için beklenen açıklama geldi. Öğrencilerin günlerdir beklediği duyuru MEB tarafından yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 AÖL ek sınavları 16-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Dönemi kayıt yenileme işlemleri 9-13 Ağustos arasında yapılacak. Söz konusu sınavların ardından sonuçları MEB'in internet sitesinden yapılan duyuru ile ilan edilecek.
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AÖL EK SINAV VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ek sınav takvimi duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi'nin http://aol.meb.gov.tr/ internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı;
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAVINA AİT KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 9-13 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
EK SINAV ise 16-20 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ONLİNE ( ÇEVRİM İÇİ ) OLARAK YAPILACAKTIR.
(Ek Sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.)
Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.
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AÖL EK SINAV NEDİR?
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.
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AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.