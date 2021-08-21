AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonucu için geri sayım
16 Ağustos'ta başlayan AÖL ek sınavları için verilen süre 20 Ağustos'ta tamamlandı. Sınavların ardından AÖL ek sınav sonucu için geri sayım başladı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte AÖL ek sınavlarında son durum...
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1
MEB AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili takvimde bilgi yer almıyor. Bir önceki sınavlar kaynak alındığında AÖL sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL ek sınavlarının değerlendirilmesi ardından öğrenciler, http://aol.meb.gov.tr/ adresinden bilgilendirilecek.
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AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.
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Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.
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AÖL EK SINAV NEDİR?
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.