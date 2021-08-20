AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL sınavları bugün sona eriyor... Gözler MEB'de!
AÖL ek sınavları için son gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Ağustos tarihinde başlayan söz konusu sınavlar bugün yani 20 Ağustos 2021 saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Çevrim içi olarak yapılan Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Ek Sınavlarının sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından MEB'in http://aol.meb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Gözler şimdi AÖL sınav sonuç tarihinde. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖL sınav sonucu hakkında bilgiler.
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Açık Öğretim Lisesi ek sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi ekranından 16 Ağustos tarihi itibarıyla online başlayan ek sınavlar bugün bitecek. Sınava katılım sağlayan adaylar puan notlarını öğrenmek adına sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Online düzenlenen ek sınav sonuçları MEB tarafından T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak. Ancak AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınavları 20 Ağustos'ta bitecek. Geçmiş sınavlar göz önüne alındığında sınav sonuçlarının 23 Ağustos haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı.
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler. Açık öğretim Lisesi öğrencileri söz konusu sistem sayesinde, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, ders seçim bilgisi, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, diploma gönderim bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine çok kolay bir biçimde erişebilecektir. Öğrenciler mobil ortamdan söz konusu bilgilendirmeleri otomatik olarak alabileceklerdir. Ancak söz konusu uygulama ücretlendirmeye tabidir.
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Ayrıca Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek, Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilirsiniz. Mobil Uygulama ile mesajları takip edebilir. Dönem bilgilerini görebilir, ders ve kredi bilgilerini öğrenebilir, ders seçim işlemlerini yapabilir sınav sonuçlarını öğrenebilirler Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de iş takvimi bulunmaktadır.