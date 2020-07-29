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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 12:55,

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2. dönem sınavlarını tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü, şimdi 3. dönem sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, MEB'in yaptığı açıklamaları araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

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Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, açık öğretim lisesi 2019-2020 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Milli Eğitim Bakanlığının, açık öğretim öğrencilerinin pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavlarını yapılmış kabul edeceği bildirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı.

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Bu imkandan, açık öğretime kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrencilerin faydalanacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Bakanlığın, 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı aldığı vurgulandı.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı."

Bu imkandan açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilerin faydalanacağı hatırlatıldı.

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