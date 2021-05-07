Gündem Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 13:15 | 07 Mayıs 2021 - 13:15

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? MEB tüm bu sorulara yanıt verdi

Lise eğitimine açıktan devam eden yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖL yani Açık Lise'nin 3. dönem sınav takvimi belli oldu. Online olarak yapılacak sınavların ne zaman organize edileceği merak konusu oldu. Öte yandan kayıt yenileme işlemleri için de son tarih netlik kazandı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık lise kayıtları ne zaman bitecek?