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AÖL 3.dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzu yayınlandı... AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

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AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3.dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzu yayınlandı. 3.dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri için tarih aralığı açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖL kayıt yenileme sürecinin detayları…

1/3AÖL 3.dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzu yayınlandı... AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır

2. dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihlerine çevrilmişti. MEB takvimiyle AÖL kayıt yenileme tarihleri paylaşıldı. Yayınlanan takvime göre yenilemeler nisan ayında gerçekleştirilecek.

2/3AÖL 3.dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzu yayınlandı... AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır

MEB’ten yapılan açıklamada “2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 11 NİSAN 2022 TARİHİNDEN 29 NİSAN 2022 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR YAPILACAKTIR." Denildi.

3/3KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

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