AÖL 2. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonucu için geri sayım!

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarında bekleyiş öğle saatleri itibariyle devam ediyor. Açık lisede eğitim alan öğrencilerin katılım sağladığı ve üç farklı oturumda yapılan sınavların değerlendirmesinin 17 Ağustos'ta tamamlanarak ilan edileceği bilgisi vardı. Dünden bu yana sonuçların açıklanmaması ile beklenti içinde giren binlerce AÖL öğrencisi, MEB ya da diğer resmi kurum ile kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...