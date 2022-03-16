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AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları bekleniyor

#MEB#AÖL#AÖL 2. Dönem Sonuçları

AÖL 2. dönem sınav sonuçları, lise eğitimine açıktan devam eden adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları yakın zaman önce sona erdi. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise şimdi sonuç tarihine odaklandı. Peki, AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/4AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Açık lise sınav sonuçları bekleniyor

AÖL 2. dönem oturumlarının sona ermesi ile birlikte, online olarak yapılan AÖL 2. dönem sınavlarına yönelik sonuç araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden on binlerce kişi, bu eğitim yılının ikinci sınav döneminin sonuç tarihini merak ediyor. İşte, Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarında son durum...

2/4AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/4AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

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#MEB#AÖL#AÖL 2. Dönem Sonuçları