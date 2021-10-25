AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı eğitim öğretim iş takviminde belli oldu. Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin geride kalmasının ardından öğrenciler AÖL 1. dönem sınavlarına hazırlanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl online yapılan söz konusu sınavların bu dönem uygulanış şekli henüz netleşmezken, yüz yüze yapılması beklenen sınavlar aralık ayında gerçekleşecek. Açık lise 1. dönem sınavları 2 gün sürecek. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri ne zaman sorusunun yanıtı öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 1. dönem sınav tarihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi internet sitesindeki takvime göre AÖL sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü yayımlanacak. Söz konusu sınavlar ise 4-5 Aralık tarihlerinde organize edilecek.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
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Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.
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KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUYOR?
Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.