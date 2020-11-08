AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? İşte 2020 açık lise sınav takvimi!
Açık lise sınavlarının tarihine yönelik heyecan dolu bekleyiş devam ederken, öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Merakla sınav takvimini öğrenmek isteyen öğrenciler, 2020-2021 1. dönem AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, Açık lise sınavı ne zaman?
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AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrenimlerine açıktan devam eden binlerce kişi, AÖL sınavlarına yönelik hazırlıklarında son aşamaya geldi. Gözler şimdi sınavların düzenlenmesi ve ardından sonuçlarının ilan edilmesinde. İşte, AÖL 1. dönem sınav takvimi...
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AÖL SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.