AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? İşte 2020 açık lise sınav takvimi!

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı



Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi



Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)



Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.



