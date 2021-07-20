AÖF yaz okulu sınavı tarihi: AÖF yaz okulu sınavı online mı yapılacak? İşte Açıköğretim yaz okulu sınav açıklaması
AÖF yaz okulu sınav tarihi için beklenen açıklama geldi. 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu kayıt ve sınav tarihlerini duyuran Anadolu Üniversitesi, sınavın eylül ayında yapılacağını bildirdi. Söz konusu sınava hazırlanmaya başlayan öğrenciler sınav tarihine odaklanırken, YÖK'ten gelen açıklamayla beraber beklentiler sınavın online olmasına yöneldi.Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılacağını üniversitenin internet sitesinde açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte, sınav tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 AÖF yaz okulu sınavları Anadolu Üniversitsi'nin takvimine göre 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi. Açıklama sonrası binlerce AÖF öğrencisinin beklentisi bu yıl sınav sisteminin çevrimiçi uygulanacağına yöneldi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi'nden yeni bir açıklama yapılması. Yayınlanan güncel duyuruya göre sınavlar yüz yüze gerçekleşecek.
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "
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YÖK'TEN ONLİNE SINAV AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.
Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.
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YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.
Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.
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AÖF DİPLOMANLARI İÇİN DUYURU
Açıköğretim Fakültesi; Ebelik,Hemşirelik,Sağlık Memurluğu,Sağlık Teknikerliği,Eczane Hizmetleri,Tıbbi Laboratuvar Teknikleri,Çocuk Gelişimi,Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ile Yaşlı Bakımı Önlisans Programlarından ve Sağlık Yönetimi Lisans Programından mezunların diplomaları İl Sağlık Müdürlüğüne tescili gönderildiği için daha sonraki bir tarihte gönderilecektir.