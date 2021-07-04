AÖF yaz okulu kayıtları yarın başlıyor: İşte 2021 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve ders seçimi işlemleri

2021 Açıköğretim ders seçimi ve yaz okulu kayıt bilgileri yayınlandı. Kılavuzla beraber yaz okulu başvuruları hakkında detayları duyuran Anadolu Üniversitesi 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılacağını bildirdi. Kılavuza göre AÖF yaz okulu kayıtları bu sene 9 Temmuz'da sona erecek. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecekler. AÖF yaz okulu ve öğrenci kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden erişim sağlanacak. Yaz okulu sınavları ise 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.