AÖF yaz okulu kayıtları yarın başlıyor: İşte 2021 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve ders seçimi işlemleri
AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak. Binlerce açıköğretim öğrencisi yaz okulu başvuru kılavuzunda yer alan bilgileri dikkatlice inceledikten sonra, Ziraat Bankası aracılığıyla AÖF yaz okulu başvuru ücretlerini yatıracaklar. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" ekranından gerçekleşecek. Başarısız derslerini yaz okulunda vermek isteyen öğrencilerin gözü şimdi AÖF yaz okulu kayıtları son başvuru tarihinde. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? İşte, kayıt ve ders seçimi hakkında bilgiler.
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2021 Açıköğretim ders seçimi ve yaz okulu kayıt bilgileri yayınlandı. Kılavuzla beraber yaz okulu başvuruları hakkında detayları duyuran Anadolu Üniversitesi 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılacağını bildirdi. Kılavuza göre AÖF yaz okulu kayıtları bu sene 9 Temmuz'da sona erecek. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecekler. AÖF yaz okulu ve öğrenci kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden erişim sağlanacak. Yaz okulu sınavları ise 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak
09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
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KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.
09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.
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Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.