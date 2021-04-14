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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 09:50 | 

AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hakkında açıklama

AÖF sınav sonuçları, bahar dönemi sınavlarına giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021 ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenleniyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklama

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AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları her dönem belirli tarihlerde düzenleniyor. AÖF bahar dönem sınavlarına 10-11-12 Nisan tarihlerinde giren adaylar sonuçları beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı duyuruldu. İşte süreçlere dair tarih detayları

2AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.

10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 15 Nisan saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilecek.

3SINAVLAR DEVAM EDİYOR

SINAVLAR DEVAM EDİYOR

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

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