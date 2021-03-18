AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri için geri sayım

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınavların online olup olmayacağı belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler her sene dönem sınavlarına giriyorlar. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 bahar dönemi ara sınavları nisan ayında düzenlenecek ve online olarak yapılacak.