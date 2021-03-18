AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖF sınav tarihleri için geri sayım
AÖF sınavları her yıl belirli tarihlerde düzenleniyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin bahar dönemi sınavlarının online olarak yapılacağı açıklandı. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri
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AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınavların online olup olmayacağı belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler her sene dönem sınavlarına giriyorlar. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 bahar dönemi ara sınavları nisan ayında düzenlenecek ve online olarak yapılacak.
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AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.