AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim (AÖF) final sınavı tarihleri belli oldu! İşte 2021 AÖF sınav takvimi
AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, AÖF final sınavları ilk dönemde olduğu gibi online olarak gerçekleşecek. Sınavdan önce AÖF sınav giriş bilgileri aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayınlanacak. Gözler şimdi 2021 AÖF sınav dönem sınavı tarihlerinde. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, Açıköğretim final sınavı tarihleri ile ilgili ayrıntılar.
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2021 Açıköğretim final sınavı tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Son sürece giren öğrenciler AÖF final sınavı tarihlerine göre hazırlıklarına başladı. Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Online yapılacak olan AÖF sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler ise üniversitenin duyurusu ile netleşecek.
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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.
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AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
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ARA VE DÖNEM SONU SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
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Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.
Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74