AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim (AÖF) final sınavı tarihleri belli oldu! İşte 2021 AÖF sınav takvimi

2021 Açıköğretim final sınavı tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Son sürece giren öğrenciler AÖF final sınavı tarihlerine göre hazırlıklarına başladı. Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Online yapılacak olan AÖF sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler ise üniversitenin duyurusu ile netleşecek.