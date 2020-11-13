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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 11:25 | 

AÖF sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri her yıl yoğun görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler her yıl dönem belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte kurum tarafından yapılan açıklama

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AÖF sınavları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlayanlar sınavlara giriyorlar. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde ara sınavlar aralık ayında yapılacak. İşte AÖF sınav tarihleri

2AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN
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AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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