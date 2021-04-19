AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenleniyor. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.