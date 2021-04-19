AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi
AÖF sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları online olarak düzenleniyor. Sınavların bir kısmı 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 3. ve 4. yarıyıl sınavları ise bugün sona eriyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kurum tarafından yapılan açıklama
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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. AÖF sınavları her dönem belirli tarihlerde yapılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bahar dönemi vize sınavları online yapılıyor. AÖF sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı duyuruldu. İşte AÖF sınav süreci hakkında detaylar
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenleniyor. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
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İTİRAZ SÜRECİNİN DETAYLARI
10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sınav sorularına itirazlar 15 Nisan saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapıldı.