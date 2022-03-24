AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? AÖF sınav yerleri bekleniyor

AÖF sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarına sayılı günler kaldı. Öğrenciler dönem sınavlarına 2 Nisan ve 3 Nisan’da girecekler. Sınav yerleri, AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanması ile belli olacak. Öğrenciler sınav yerlerini https://giris.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecekler.
AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Daha önce yapılan sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak.