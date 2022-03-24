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AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? AÖF sınav yerleri bekleniyor

#AÖF Sınav Giriş Belgesi#AÖF Sınav Yerleri#Anadolu Üniversitesi

AÖF sınav giriş belgesi, sınava az bir zaman kala araştırılan konulardan biri oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları nisan ayında yapılacak. Öğrenciler sınavlara 2 Nisan ve 3 Nisan’da girecekler. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

1/3AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır AÖF sınav yerleri bekleniyor

AÖF sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarına sayılı günler kaldı. Öğrenciler dönem sınavlarına 2 Nisan ve 3 Nisan’da girecekler. Sınav yerleri, AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanması ile belli olacak. Öğrenciler sınav yerlerini https://giris.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecekler.

2/3AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Daha önce yapılan sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

3/3AÖF SINAVLARI NİSAN AYINDA YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NİSAN AYINDA YAPILACAK

AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak.

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#AÖF Sınav Giriş Belgesi#AÖF Sınav Yerleri#Anadolu Üniversitesi