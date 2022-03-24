AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? AÖF sınav yerleri bekleniyor

AÖF sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarına sayılı günler kaldı. Öğrenciler dönem sınavlarına 2 Nisan ve 3 Nisan’da girecekler. Sınav yerleri, AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanması ile belli olacak. Öğrenciler sınav yerlerini https://giris.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecekler.