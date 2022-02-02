AÖF kayıtları nasıl yapılır? 2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim kayıt takvimi

Açıköğretim kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk dönemde tamamlanan final sınavlarının ardından ikinci dönem kayıt işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.