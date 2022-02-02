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AÖF kayıtları nasıl yapılır? 2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim kayıt takvimi

#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim Fakültes

AÖF kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı akademik takvim ile belli oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini şubat ayında gerçekleştirecekler. 2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacak. Diğer yandan bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek olan öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgilerini aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından yapacaklar. Peki, 2022 AÖF kayıtları nasıl yapılır ve ne zaman? İşte, Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5AÖF kayıtları nasıl yapılır 2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman Açıköğretim kayıt takvimi

Açıköğretim kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk dönemde tamamlanan final sınavlarının ardından ikinci dönem kayıt işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

2/5AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

3/5AÖF KAYIT VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR

AÖF KAYIT VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

4/5AÖF kayıtları nasıl yapılır 2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman Açıköğretim kayıt takvimi

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

5/5AÖF kayıtları nasıl yapılır 2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman Açıköğretim kayıt takvimi

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

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#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim Fakültes