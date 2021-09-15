AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından açıklandı. Kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihlerde yapacak öğrenciler https://anadolu.edu.tr/ üzerinden kayıtlarını tamamlayacaklar. Anadolu Üniversitesi'nin takvimine göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri eylül ve ekim ayında gerçekleşecek. Gözler şimdi AÖF kayıt takviminde. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak. Kayıtlarını yapacak adaylar çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden erişebilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada ÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül’de başlayacağı bildirildi.
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AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.
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KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00’da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00’de sona erecektir. aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.
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Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.