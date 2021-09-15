AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak. Kayıtlarını yapacak adaylar çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden erişebilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada ÖF kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül’de başlayacağı bildirildi.