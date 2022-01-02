AÖF final sınavı ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Gözler Açıköğretim Fakültesi duyurusunda!
AÖF tarihi ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih, final sınavına kısa süre kala açıköğretim öğrencilerinin gündemine geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 2021-2022 AÖF takvime göre bu yıl ocak ayında gerçekleşecek. Vizelerde olduğu gibi yüz yüze yapılması beklenen AÖF final sınavları öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Gözler şimdi AÖF final sınavı giriş belgesinde. Peki, AÖF final sınavı ne zaman ve sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, AÖF sınav tarihleri ve detaylar.
AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sorusu ocak ayının ilk haftasında öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Vize sınavları sonrası Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler dönem sonu sınavlarına katılacaklar. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre AÖF sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Ancak AÖF final sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.