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AÖF dijital diplomaları erişime açtı! AÖF 2022-2023 dijital diploma nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi e-diploma sorgula

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Dijital Diploma#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim Fakültesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 13:03

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında dijital diploma uygulamasına geçti. AÖF İktisat ve İşletme Fakültesi’nden mezun olma hakkı elde eden adaylar, diplomalarına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Öğrenci numarası ve şifresiyle beraber e-Devlet giriş seçeneğiyle diploma sorgulama işlemi yapılabilecek. Dijital diploma ile beraber öğrenciler kolaylıkla diplomalarına ulaşabilecek. Ayrıca AÖF mezunlarına basılı diplomaları, bağlı olduğu AÖF büroları tarafından teslim edilmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri zaman ve mekan fark etmeden dijital diplomalarına kolaylıkla erişim sağlayabilecek. Dijital diploma ile birlikte öğrencilerin diplomayı teslim almak için üniversiteye veya bürolara gitmesine gerek kalmamıştır. Peki AÖF dijital diploma nasıl sorgulanır? AÖF dijital diploma nedir, nasıl alınır? İşte, AÖF’ten yapılan açıklamanın detayları…

1/5AÖF dijital diplomaları erişime açtı AÖF 2022-2023 dijital diploma nasıl sorgulanır Anadolu Üniversitesi e-diploma sorgula



AÖF’te mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler için sevindiren haber Anadolu Üniversitesi’nden geldi. AÖF’te eğitim alarak mezuniyet için gerekli kredi ve diğer şartları sağlayan adaylar 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun oldu. Mezun olma sevinci yaşayan adaylar ise diplomalarını nasıl teslim alacaklarını araştırıyordu. Açıköğretim Fakültesi daha önceki yıllarda diplomaları Anadolu Üniversitesi ve AÖF bürolarından öğrencilere teslim etti. Bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla mezun olmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Başarısız öğrenciler için ise 19 Ağustos’ta yaz okulu düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin diplomalarını dijital olarak erişime açtığını açıkladı. Peki AÖF dijital diploma nasıl sorgulanır? AÖF e-diploma nedir, nasıl alınır? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2/5AÖF DİJİTAL DİPLOMALARI ERİŞME AÇTI

AÖF DİJİTAL DİPLOMALARI ERİŞME AÇTI!

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada dijital diplomaların erişime açıldığı duyuruldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler dijital diplomalarına internet üzerinden erişim sağlayabilecek. Öğrencilerin basılı diplomalarını alabilmek için üniversitelere ve AÖF bürolarına gitmelerine gerek kalmadı.

3/5AÖF DİJİTAL DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

AÖF DİJİTAL DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

 Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olma hakkı elde eden adaylar dijital diplomalarını öğrenci otomasyonu üzerinden indirilecek.

AÖF dijital diploma sorgulamak ve indirmek isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş seçeneği ile beraber T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle dijital diplomaya ulaşabilir.

Ayrıca şifresini unutan adaylar e-Devlet giriş seçeneğiyle T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulama işlemi yapabilir.

AÖF DİJİTAL DİPLOMA GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5“ÖĞRENCİLER TEKRAR İNDİREBİLİR”

“ÖĞRENCİLER TEKRAR İNDİREBİLİR”

Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada neden dijital diplomaya geçildiğine ilişkin paylaşım yapıldı. Kalıcılık, doğrulanabilirlik, güvenlik, çevreye duyarlılık, ulaşılabilirlik, ücretsiz olması ve kolaylık gibi 7 farklı ana başlıkla kullanımına başlanan dijital diplomalar bu dönemden itibaren öğrencilere dağıtılacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Dijital Diplomanın kaybolması söz konusu değildir. Kolaylıkla saklayabilirsiniz. İkinci nüsha diploma gereği kalmaz. İstendiği zaman öğrenci otomasyonundan tekrar indirebilirsiniz.

Dijital yapısı gereği rahatlıkla tanımlanabilir ve doğruluğu kontrol edilebilir.

Karekod sayesinde dijital diplomalarda hem güvenlik problemi yaşanmaz hem de işlem yoğunluğu azalır.”

5/5İSTEYEN MEZUNLAR BASILI DİPLOMA ALABİLİR

İSTEYEN MEZUNLAR BASILI DİPLOMA ALABİLİR!

2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi öncesi mezunlara ise basılı diplomaları, bağlı olduğu AÖF büroları tarafından teslim edilmektedir. Basılı diploma, öğrencinin kendisine ya da yasal vekiline imza karşılığında verilmekte olup posta veya kargo ile diploma gönderimi yapılmamaktadır.

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#AÖF Dijital Diploma#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim Fakültesi