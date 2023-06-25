AÖF dijital diplomaları erişime açtı! AÖF 2022-2023 dijital diploma nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi e-diploma sorgula

“ÖĞRENCİLER TEKRAR İNDİREBİLİR”

Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada neden dijital diplomaya geçildiğine ilişkin paylaşım yapıldı. Kalıcılık, doğrulanabilirlik, güvenlik, çevreye duyarlılık, ulaşılabilirlik, ücretsiz olması ve kolaylık gibi 7 farklı ana başlıkla kullanımına başlanan dijital diplomalar bu dönemden itibaren öğrencilere dağıtılacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Dijital Diplomanın kaybolması söz konusu değildir. Kolaylıkla saklayabilirsiniz. İkinci nüsha diploma gereği kalmaz. İstendiği zaman öğrenci otomasyonundan tekrar indirebilirsiniz.

Dijital yapısı gereği rahatlıkla tanımlanabilir ve doğruluğu kontrol edilebilir.

Karekod sayesinde dijital diplomalarda hem güvenlik problemi yaşanmaz hem de işlem yoğunluğu azalır.”