×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

AÖF YAZ OKULU PROGRAMI 2023: AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? AÖF sınavı ne zaman yapılacak?

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim Fakültesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 13:55

AÖF yaz okulu sınavları online mı, sorusunun yanıtı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF’te bahar ve güz döneminde başarısız dersi olan adaylar, yaz okulu sınavlarına katılacak. Açıktan aldıkları eğitimle ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen adaylar sınav tarihlerini ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından bahar dönemi vize ve final sınavları çevrimiçi olarak internet üzerinden düzenlendi. AÖF yaz okulu programı belli oldu. AÖF yaz okulu 3-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavlarının not ortalamasına katkısı %100 olacak. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı? İşte, AÖF yaz okulu sınavına ilişkin bilgiler…

1/5AÖF YAZ OKULU PROGRAMI 2023: AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi AÖF sınavı ne zaman yapılacak



AÖF yaz okulu programı belli oldu. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu 3-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise sınavların online olup olmadığını merak ediyor. Bahar döneminde düzenlenen ara sınav ve dönem sonu sınavları Öğrenci Otomasyonu üzerinde bulunan çevrimiçi sınav ekranında gerçekleşmişti. AÖF yaz okulu sınavlarının ders notuna katkısı yüzde 100 olacak. 7 hafta sürecek yaz okulunun ardından öğrencilerin başarı durumunun ölçülmesi için yaz okulu sınavları tertip edilecek. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte, AÖF sınav tarihlerine ilişkin bilgiler…

2/5AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

 

3/5AÖF YAZ OKULU PROGRAMI 2023: AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi AÖF sınavı ne zaman yapılacak

Sınavların online mı, yoksa yüz yüze yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Anadolu Üniversitesi’nin sınav merkezi tercihlerini henüz almamış olması sebebiyle sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4/5AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

 AÖF’ta sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılıyor. Yaz okulu sınavlarında öğrencilere 30 soru yönetilirken 40 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüecek. Anadolu Üniversitesi ve diğer Açıköğretim Fakültesinde başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

Sınavların online düzenlenmesi durumunda bilgi paylaşımı ve kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

 

5/5AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU (KAYIT)

AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU (KAYIT)

İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS) ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır

Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖF Yaz Okulu#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim Fakültesi