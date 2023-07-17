AÖF YAZ OKULU PROGRAMI 2023: AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? AÖF sınavı ne zaman yapılacak?





AÖF yaz okulu programı belli oldu. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu 3-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ise sınavların online olup olmadığını merak ediyor. Bahar döneminde düzenlenen ara sınav ve dönem sonu sınavları Öğrenci Otomasyonu üzerinde bulunan çevrimiçi sınav ekranında gerçekleşmişti. AÖF yaz okulu sınavlarının ders notuna katkısı yüzde 100 olacak. 7 hafta sürecek yaz okulunun ardından öğrencilerin başarı durumunun ölçülmesi için yaz okulu sınavları tertip edilecek. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte, AÖF sınav tarihlerine ilişkin bilgiler…