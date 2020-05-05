Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte 2020, bu pazar mı? Anneler Günü'nde evde neler yapılır?

Beraber oyunlar oynayın Ufak bir cümle tamamlama oyununa hazır olun. “Annemi seviyorum çünkü…” , “Benim annem…” Tüm aile bireyleri tek tek düşüncelerini dile getirebilir. Bu oyunda hem duygusal hem de komik anlar yaşanabilir. Bir artısı da çocuğunuzun duygularına ve aile hayatını algılayışına dair farkındalık kazandırmasıdır.



Evde hareketsiz kalan çocukları hareket etmeye teşvik eden saklambaç, yerden yüksek, sandalye kapmaca, yakalamaca gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Evdeki boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Bu enstrümanlar zil sesi ya da kazananın ilan edilmesi gibi amaçlarla kullanılabilir. Ailece oyun oynamak, hareket etmenin ve kahkahaların vereceği enerji hepinize iyi gelecektir.