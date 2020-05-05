Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte 2020, bu pazar mı? Anneler Günü'nde evde neler yapılır?
Anneler Günü ne zaman kutlanacak? sorusu, mayıs ayı devam ederken, yanıtı araştırılan konulardan oldu. Her yıl mayıs ayında dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Anneler Günü, Corona virüsü gölgesinde evlerde geçecek. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte 2020? Anneler günü bu pazar mı kutlanacak? Anneler Günü'nde evde yapılacak aktiviteler nelerdir, evde neler yapılır? İşte, 2020 Anneler Günü tarihi ve Anneler Günü önemiyle ilgili bazı bilgiler...
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1
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Belirli tarihlerde kutlanan önemli günler arasında yer alan Anneler Günü'nün tarihine yönelik araştırmalar, Anneler Günü yaklaşırken hız kazandı. Annelerine minnet duygularını iletmek için her yıl hediyeler ve farklı sürprizlerle onları mutlu eden birçok kişi bu sene corona virüsü nedeniyle Annele Günü'nü evlerinde kutlayacak. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün tarihinin yaklaşmasıyla bu önemli günle ilgili kafa karışıklığı yaşayanlar, Anneler Günü hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte 2020? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...
2
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü önümüzdeki yıl 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.
3
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ANNELER GÜNÜ'NÜNDE EVDE NELER YAPILIR?
Anneler Günü sabahı çocuklar erkenden kalkar, büyük emekle hazırladıkları el yapımı hediyelerini sakladıkları yerden çıkarır ve annelerini uyandırmaya giderler. Bu hediye, annenin hayatında aldığı en güzel hediyedir. Babanın katkılarıyla kahvaltı sofrası hazırlanır, anneye sürpriz yapılır. Anne günün prensesi olur, şımartılır biraz. Gün boyu süren gizli kapaklı sürpriz hazırlıklar çocuğa da inanılmaz keyif verir.
4
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Ailece mutfağa girin
Evde geçireceğimiz bu Anneler Günü’nde beraber mutfağa girmek çok eğlenceli olabilir. Anneler Günü pastasının hazırlık sürecine onu da dahil etmiş olmak çocuk için bambaşka bir motivasyon kaynağı. Annesi için bir şeyler yapabileceğini görmek onu çok mutlu edip özgüvenini pekiştireceği gibi el becerisini de geliştirecektir. Pastanızı hazırladıktan sonra keyifli müzikler eşliğinde hünerlerinizi evdekilerle paylaşabilir ve ailecek keyifli zaman geçirebilirsiniz.
5
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Beraber oyunlar oynayın
Ufak bir cümle tamamlama oyununa hazır olun. “Annemi seviyorum çünkü…” , “Benim annem…” Tüm aile bireyleri tek tek düşüncelerini dile getirebilir. Bu oyunda hem duygusal hem de komik anlar yaşanabilir. Bir artısı da çocuğunuzun duygularına ve aile hayatını algılayışına dair farkındalık kazandırmasıdır.
Evde hareketsiz kalan çocukları hareket etmeye teşvik eden saklambaç, yerden yüksek, sandalye kapmaca, yakalamaca gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Evdeki boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Bu enstrümanlar zil sesi ya da kazananın ilan edilmesi gibi amaçlarla kullanılabilir. Ailece oyun oynamak, hareket etmenin ve kahkahaların vereceği enerji hepinize iyi gelecektir.
6
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Albümleri karıştırın, fotoğraflara bakın
Çocuğunuzla birlikte geçmiş yılların fotoğraflarına göz atıp anılarınızı canlandırabilirsiniz. Çocuklar bebeklik dönemi maceralarını annelerinden dinlemekten çok hoşlanır. Hatta belki bazı fotoğrafları ya da videoları rol yaparak yeniden yaşayabilirsiniz. Böylece siz de küçük bir nostalji yakalamış olursunuz.
7
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Anne öpünce acılar geçer. Anne sarılınca dertler biter. Anne konuşunca fırtına diner. En saf, en sınırsız, en karşılıksız sevendir anne. Bu sene evlerimizde annelerimizden uzak olsak da her gün, her mesafeden hissettiğimiz sonsuz bir bağdır anne sevgisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.