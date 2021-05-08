Anneler Günü ne zaman (bu pazar mı), yarın Anneler Günü mü? İşte 2021 Anneler Günü tarihi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annelerin herkes için çok değerli olduğunu ifade ederek, annelerin hiçbir gün unutulmadığını ancak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılın bir gününün sembolik olarak annelere ayrıldığını söyledi.Anneler Günü'nün ikinci kez salgının gölgesinde kutlanacağını belirten Öncel, "Aynı evde yaşamıyorsak tam kapanma nedeniyle annelerimizi ziyaret edemeyecek, ellerini öpemeyeceğiz. Karınca kararınca bu özel günün anısına hediyelerimizi, alışveriş sitelerinden ya da online pazar yerlerinden sipariş edip kargo ile göndereceğiz." dedi.