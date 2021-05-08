Anneler Günü ne zaman (bu pazar mı), yarın Anneler Günü mü? İşte 2021 Anneler Günü tarihi
2021 Anneler Günü tarihi sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Evrensel bir gün olan Anneler Günü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 gölgesinde geçecek. Bu yıl Anneler Günü hediyesi tercihi olarak yine en çok buket çiçek, kutu çikolata ve küçük ev aletleri yer alıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman (bu pazar mı), yarın Anneler Günü mü? İşte 2021 Anneler Günü tarihi
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Anneler Günü bu yıl 17 günlük tam kapanma sürecinde, corona virüs salgını gölgesinde kutlanacak. Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2021 yılında 9 Mayıs'a denk geliyor. Uygulanan kısıtlamalardan muaf olan çiçekçiler ise, gece gündüz Anneler Günü mesaisi yapıyor.
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ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ile ilgili birçok rivayet bulunuyor Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
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1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.ntik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
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ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki yanıtlara göre; "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir"
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e-Ticarette rekor bekleniyor
Her yıl mayısın ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü ile 13 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı'nın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"ya denk gelmesi nedeniyle e-ticarette rekor bekleniyor.
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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annelerin herkes için çok değerli olduğunu ifade ederek, annelerin hiçbir gün unutulmadığını ancak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılın bir gününün sembolik olarak annelere ayrıldığını söyledi.Anneler Günü'nün ikinci kez salgının gölgesinde kutlanacağını belirten Öncel, "Aynı evde yaşamıyorsak tam kapanma nedeniyle annelerimizi ziyaret edemeyecek, ellerini öpemeyeceğiz. Karınca kararınca bu özel günün anısına hediyelerimizi, alışveriş sitelerinden ya da online pazar yerlerinden sipariş edip kargo ile göndereceğiz." dedi.