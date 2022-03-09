Ankara’da okullar tatil mi? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara Valiliği açıklamaları

Ankara’da okullar tatil mi sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklendiğinden hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.’ Denildi. İşte detaylar