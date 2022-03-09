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Ankara’da okullar tatil mi? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara Valiliği açıklamaları

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Okulların bazı illerde tatil olmasının ardından Ankara’da yaşayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. İstanbul ve Kocaeli’nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde okullar 10 Mart ve 11 Mart’ta tatil oldu. Ankara’da da kar yağışının etkisini göstermesinin ardından gözler Ankara Valiliği’ne çevrildi. Peki, Ankara’da okullar tatil mi? Yarın okullar kar tatili olacak mı?

1/4Ankara’da okullar tatil mi Yarın okullar kar tatili olacak mı Ankara Valiliği açıklamaları

Ankara’da okullar tatil mi sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklendiğinden hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.’ Denildi. İşte detaylar

2/4ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ankara’da bugün havanın çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

3/4SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 08.03.2022 (Salı) gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ve haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2 ilâ 3 derece dolayında olması beklenmektedir.

4/4Ankara’da okullar tatil mi Yarın okullar kar tatili olacak mı Ankara Valiliği açıklamaları

Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklendiğinden hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

 

 

 

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#Okullar Tatil Mi#Ankara Okullar Tatil Mi#Ankara Valiliği