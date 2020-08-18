Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? Ankara Valiliği'nden son dakika 65 yaş üstü düzenlemesi
Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların bazı topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı. Açıklamanın ardından gözler son dakika Ankara Valiliği'nin kararlarına ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerine çevrildi. Peki, Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama mı geldi? İşte, Ankara 65 yaş üstü kararlarının detayları...
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65 yaş üstü düzenlemeleri ve alınan yeni tedbirler gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illere 65 yaş üstü için kısıtlamalara gidilmişti. Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanlara girişleri yasaklandı. Ayrıca ilde, sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. İşte, son dakika açıklamanın ayrıntıları.
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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN DÜZENLEME
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan corona virüs vakalarına karşı Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp yeni kararlar aldı.
Kararlar şu şekilde sıralandı:
1. İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına,
2. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına,
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3. Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına,
4. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına,
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5. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına,
6. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine,
7. “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına,
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ANKARA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
65 yaş üstü sokağa çıkma düzenlemesiyle ilgili açıklanan kararda şunlar ifade edildi;
8. Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararımızla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmasına,
9. Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,Oy birliği ile karar verildi.