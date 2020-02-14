Almanya’yı karıştırdı... Daha izin çıkmadan 92 hektar...
ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın, Almanya’da fabrika kurmayı planladığı alan içinde kalan yaklaşık 92 hektarlık ormandaki ağaçları kesmeye başladığı belirtildi.
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Brandenburg Eyalet Hükümeti Sözcüsü Simon Zunke, dpa’ya yaptığı açıklamada, Tesla şirketinin dün akşam Grünheide bölgesinde tesisin yapılması planlanan alanda yer alan ormandaki ağaçları kesmeye başladığını ve bu sürecin ay sonunda tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.
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Brandenburg Eyaleti Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tesla’nın, fabrikanın inşası için henüz izin alınmamasına rağmen ağaçların kesilmesine başlanması için onay verdiği belirtildi.
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Ağaçların kesilmesinin şirketin sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, Tesla’nın tesisi kurmak için izin alamaması durumunda bölgeyi yeniden ağaçlandırması gerektiği kaydedildi.
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Bu arada, bazı çevre örgütlerinin, Tesla’nın fabrikayı kurmak için henüz izin almamasına rağmen ormandaki ağaçları kesmeye başlamasına karşı Frankfurt İdari Mahkemesi’nde dava açtığı belirtildi.
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Kasım ayında Tesla’nın Brandenburg Eyaleti’nin Grünheide bölgesinde tesis kuracağı ifade edilmiş, ocak ayında da Brandenburg Eyaleti ile anlaşmaya varılmıştı. Fabrikanın 2021’de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.