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ALMANYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? İşte Almanya 2022 imsakiyesi (Hamburg, Berlin...)

#İftar#Almanya İftar#Almanya 2022 İmsakiyesi

Almanya'da oruç tutan Müslümanlar iftar ve sahur saatlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya'ya özel yayımladığı imsakiye ile iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek mümkün. Peki, Almanya'da ilk iftar saat kaçta açılacak? İşte Almanya 2022 imsakiyesi ile iftar saatleri...

1/4ALMANYADA İFTAR SAAT KAÇTA İşte Almanya 2022 imsakiyesi (Hamburg, Berlin...)

Almanya'da iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Almanya'da yaşayan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye üzerinden şehir seçimi yaparak sahur ve iftar vakitlerini öğrenebiliyor.

2/4ALMANYADA İFTAR SAAT KAÇTA İşte Almanya 2022 imsakiyesi (Hamburg, Berlin...)

Berlın İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakAkşamYatsı
02 Nisan 2022 Cumartesi05:0219:4821:08
03 Nisan 2022 Pazar05:0019:5021:10
04 Nisan 2022 Pazartesi04:5819:5221:12
05 Nisan 2022 Salı04:5519:5321:13
06 Nisan 2022 Çarşamba04:5319:5521:15
07 Nisan 2022 Perşembe04:5119:5721:17
08 Nisan 2022 Cuma04:4819:5921:19

3/4ALMANYADA İFTAR SAAT KAÇTA İşte Almanya 2022 imsakiyesi (Hamburg, Berlin...)

Hamburg İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakAkşamYatsı
02 Nisan 2022 Cumartesi05:1520:0321:23
03 Nisan 2022 Pazar05:1220:0521:25
04 Nisan 2022 Pazartesi05:1020:0621:26
05 Nisan 2022 Salı05:0720:0821:28
06 Nisan 2022 Çarşamba05:0520:1021:30
07 Nisan 2022 Perşembe05:0320:1221:32
08 Nisan 2022 Cuma05:0020:1421:34

4/4ALMANYADA İFTAR SAAT KAÇTA İşte Almanya 2022 imsakiyesi (Hamburg, Berlin...)

Almanya'nın illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

ALMANYA 2022 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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