ALMANYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? İşte Almanya 2022 imsakiyesi (Hamburg, Berlin...)

Almanya'da iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Almanya'da yaşayan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye üzerinden şehir seçimi yaparak sahur ve iftar vakitlerini öğrenebiliyor.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Akşam
|Yatsı
|02 Nisan 2022 Cumartesi
|05:02
|19:48
|21:08
|03 Nisan 2022 Pazar
|05:00
|19:50
|21:10
|04 Nisan 2022 Pazartesi
|04:58
|19:52
|21:12
|05 Nisan 2022 Salı
|04:55
|19:53
|21:13
|06 Nisan 2022 Çarşamba
|04:53
|19:55
|21:15
|07 Nisan 2022 Perşembe
|04:51
|19:57
|21:17
|08 Nisan 2022 Cuma
|04:48
|19:59
|21:19
|Miladi Tarih
|İmsak
|Akşam
|Yatsı
|02 Nisan 2022 Cumartesi
|05:15
|20:03
|21:23
|03 Nisan 2022 Pazar
|05:12
|20:05
|21:25
|04 Nisan 2022 Pazartesi
|05:10
|20:06
|21:26
|05 Nisan 2022 Salı
|05:07
|20:08
|21:28
|06 Nisan 2022 Çarşamba
|05:05
|20:10
|21:30
|07 Nisan 2022 Perşembe
|05:03
|20:12
|21:32
|08 Nisan 2022 Cuma
|05:00
|20:14
|21:34
Almanya'nın illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.
ALMANYA 2022 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ