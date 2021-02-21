ALES soruları cevapları ne zaman açıklanır? Gözler ALES sınav yorumlarında
ALES soruları ve cevapları, merkezi olarak düzenlenen her sınavın ardından yoğun ilgi görüyor. Ertelenen ALES/2 oturumu 21 Şubat tarihinde saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adayların saat 10.00’a kadar sınav giriş yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınava giren adaylar oturumun tamamlanmasının ardından sorular hakkında yorumlarda bulunacaklar. İşte ALES sınav yorumları ve soruları, cevapları ile ilgili detaylar
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1
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ALES soruları cevapları ve sınav yorumları gündemde yer alıyor. Ertelenen 2020 ALES/2 oturumu bugün yapılıyor. Sınava başvuran adaylar giriş yerlerinde sınava giriyorlar. Sınavda adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. En son 16 Ağustos tarihinde yapılan ALES’in soruları ve cevapları 17 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.
2
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ALES SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgİli henüz bir açıklama yapılmadı. En son 16 Ağustos tarihinde yapılan ALES’in soruları ve cevapları 17 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.
ALES SINAV YORUMLARI
ALES oturumunun tamamlanmasının ardından yorumlar yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.
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DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
4
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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.