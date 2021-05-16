ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: 2021 ALES sınav sonuç tarihi belli oldu!
ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen 2021 ALES sınavına katılan adaylar söz konusu sınavın sonuçlarını yapılan değerlendirmelerin ardından öğrenecek. 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ALES sınavının sonuçları AİS ekranı ve ÖSYM'nin mobil uygulamasından aday T.C kimlik No şifresi ile sorgulanacak. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar mayıs ayında yayınlanacak. Akademik kariyer yapmak için sınava katılım sağlayan adayların gözü şimdi 'ALES sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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2021 ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) değerlendirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanacak. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen 2021-ALES/1 sınav sonuçları 2021 ÖSYM sınav takvimine göre 27 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ALES sınav sonuçları 27.05.2021 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
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Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.