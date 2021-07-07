ALES sınavı ne zaman? İşte 2021 ALES/2 sınav tarihleri
ALES hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Akademik kariyer hayali kuran kişiler ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen vatandaşlara yönelik düzenlenen ALES'in 2021'de yapılacak ikinci etabı için araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021'de üç kez uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2021 ALES/2 sınavına dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu hususta ÖSYM'nin açıkladığı bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, 2021 ALES/2'e dair tüm merak edilenler...
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ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.
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Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde online olarak alınacak.
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KİMLER ALES'E BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.