ALES kaç dakika sürecek, sınav saat kaçta başlayacak? 2020 ALES sınav saati
ALES sınavı saat kaçta? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos Pazar gerçekleşecek. 294 bin 101 adayın katılım sağlayacağı ALES sınavıyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu. Söz konusu sınava kısa süre kala, ALES sınav süresine gözler çevrildi. İşte, 2020 ALES sınavıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
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Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES 1 sınavı yarın 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak. Sayısal ve sözel testlerle beraber 100 sorudan oluşan ALES/1’de adaylara 150 dakika süre verilecek.10:15'te başlayacak olan ALES sınavı öncesi, adayların en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
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ALES SAAT KAÇTA?
Binlerce adayın katılım sağlayacağı ALES sınavı 10:15'te başlayacak. Sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
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Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak
ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildiren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:
"Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.
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Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin, çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."
ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.
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Aygün, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.