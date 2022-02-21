ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru kılavuzu ve sınav ücreti için gözler ÖSYM’de

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı! Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...#Fenerbahçe
Komisyon kesintisi mahkemeden döndü'Komisyon' kesintisi mahkemeden döndü#Araç Muayene İstasyonu
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmıUkrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmı!#Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
Ünlü işinsanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü işinsanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Galatasaray kiralık göndermişti Sahada ölümden döndü...Galatasaray kiralık göndermişti! Sahada ölümden döndü...#Valentine Ozornwafor
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İngilizce mingilizceİngilizce mingilizce#Ekrem İmamoğlu
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bittiIşın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti#Işın Karaca
Ünlü isimler genç kızlar için podyumdaÜnlü isimler genç kızlar için podyumda#Hazal Filiz Küçükköse
Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırımBegüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!#Begüm Kütük
HABERLERGündem Haberleri

ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES başvuru kılavuzu ve sınav ücreti için gözler ÖSYM’de

#ALES#ALES Başvuru Kılavuzu#Ales Başvuru

ALES başvuru kılavuzu ve ücreti ile ilgili araştırmalar başladı. ALES/1 başvuru tarihi, yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 21 Şubat tarihinden itibaren yapabilecekler. Sınav ise nisan ayında merkezi olarak yapılacak. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES 2022 başvuru ücreti ne kadar?

1/3ALES başvurusu nasıl yapılır 2022 ALES başvuru kılavuzu ve sınav ücreti için gözler ÖSYM’de

ALES başvuru kılavuzu için heyecan giderek artıyor. ALES/1 başvuruları bugün başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak. ALES başvuru ücreti geçtiğimiz sene 145,00 TL olmuştu. Bu yılki ALES başvuru ücreti ise yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak.

2/3ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 ALES/1 başvuruları 21 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da düzenlenecek. Sonuçlar ise 12 Mayıs’ta erişime açılacak.

Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. ALES başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınav ücreti de belli olacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

3/3ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

ALES başvuru ücreti detayları yayımlanacak olan kılavuz ile netleşecek. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALES#ALES Başvuru Kılavuzu#Ales Başvuru