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Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 13:44 | 

ALES başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek?

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 12 Mart'dan itibaren 22 Mart'a kadar sınava başvurabilecek. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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