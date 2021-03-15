Gündem Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 13:44 | 15 Mart 2021 - 13:44

ALES başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek?